Question de fondement : Célèbre grâce à ses fesses, Pippa s'en moque

Dans son livre présenté comme le «guide complet pour recevoir», Pippa Middleton, sœur de Kate, assure se moquer de sa célébrité acquise grâce à son apparition remarquée lors du mariage royal.

Pippa Middleton, la médiatique belle-sœur du prince William, deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, fait part de sa surprise d'être devenue «célèbre à cause de ses fesses», dans un livre de recettes et de conseils de décoration à paraître cette semaine. «C'est un peu surprenant de devenir célèbre (si c'est le mot exact) avant d'avoir 30 ans à cause de votre sœur, de votre beau-frère et de vos fesses», écrit Pippa Middleton dans son livre dont des extraits ont été transmis à la presse.

«Je sais que beaucoup de gens vont prendre le livre simplement par curiosité (mais) je peux vous assurer que c'est encore plus étrange pour moi que pour vous de voir autant de choses écrites sur moi alors que j'ai fait si peu pour me construire une image», ajoute-t-elle dans «Faire la fête: un an de festivités britanniques pour la famille et les amis». Ce livre, présenté comme le «guide complet pour recevoir», est inspiré de son expérience dans l'entreprise familiale de farces et attrapes et dans une entreprise événementielle.