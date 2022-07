Cinéma : Célèbre pour son rôle dans «Les Affranchis», Paul Sorvino est décédé

L’acteur américain Paul Sorvino, célèbre pour son rôle dans le film de gangster «Les Affranchis» et père de l’actrice Mira Sorvino, est décédé lundi à l’âge de 83 ans, a annoncé son entourage. «Je suis atterrée. L’amour de ma vie et l’homme le plus formidable à avoir vu le jour est parti. J’ai le cœur brisé», a écrit sa veuve, Dee Dee Sorvino, sur sa page Facebook.