France : Célibataire, Avril Lavigne fait chauffer la Toile

Parmi les milliers de commentaires liés à la publication d’Avril Lavigne sur Instagram, le 1er mars 2023, on peut lire des propos tels que «Vous me faites tellement d’effet», «Comment pouvez-vous être si magnifique?» «Vous ressemblez à une déesse sur Terre» ou encore «Vous êtes sexy comme l’enfer». Il faut dire que les photos postées par la Canadienne de 38 ans depuis Paris, où elle est présente pour participer à la Fashion Week, sont un peu plus osées que celles qu’elle proposait avant sa rupture avec son fiancé.