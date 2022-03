Désir de star : Céline désespère de tomber enceinte

Elle chantera aux Grammy Awards avec un Michael Jackson en 3D, ce dimanche, la star va subir sa cinquième insémination.

«Un bébé, c’est ce que l’on souhaite le plus. Quatre essais, ça ne se fait pas en quelques semaines. Ce sont des mois. C’est éprouvant», a révélé Céline Dion dans une interview sur la chaîne québécoise TVA. La chanteuse et son mari René Angélil supportent une nouvelle fois le difficile parcours de la fécondation in vitro.