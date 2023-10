Céline Dion en fauteuil roulant? Sa soeur donne de ses nouvelles

L'état de santé de Céline Dion, atteinte du syndrome de la personne raide – une maladie rare qui touche environ une personne sur un million, ne semble pas s'améliorer. Il fait l'objet de toutes les spéculations et les rumeurs les plus folles circulent au sujet de la chanteuse canadienne. Plusieurs médias américains affirment qu'elle ne sort quasiment plus de son domicile et ne se déplace qu'en fauteuil roulant.