Céline Dion est apparue en public, sourire aux lèvres

Le 8 décembre 2022, Céline Dion avait annoncé l'annulation de tous ses concerts en raison d'une maladie neurologique rare dont elle souffre, le syndrome de la personne raide. Depuis, la star canadienne n'avait plus été vue en public et n'avait plus fait d'apparition médiatique.

De ce silence, les rumeurs sont nées. On annonçait la chanteuse de plus en plus mal en point. Récemment, certains avaient dit que Céline Dion devait se déplacer à l'aide d'un fauteuil roulant, et même qu'elle souffrait d'un cancer. De quoi faire sortir sa sœur de ses gonds. Claudette Dion avait démenti toutes ces rumeurs.

Au hockey à Las Vegas

Et cette fois, c'est Céline elle-même qui apporte un démenti, en sortant simplement de chez elle, près de 11 mois après l'annonce de sa maladie. Elle a fait une apparition surprise, lundi, à un match de hockey sur glace opposant les Canadiens de Montréal, club le plus titré d’Amérique du Nord, aux Golden Knights, à Las Vegas.

Là, à la patinoire, elle est arrivée sourire aux lèvres et debout. Elle a pris la pose avec la vice-présidente de l'équipe québécoise, Chantal Machabée. Un cliché publié mardi sur Instagram et repéré par Voici. La dirigeante de l'équipe de hockey a écrit en légende: «De la belle visite à notre match à Vegas hier. Merci Céline Dion pour ta grande générosité. Toute l'équipe était très heureuse de te rencontrer toi et ta famille». De quoi faire taire les rumeurs pendant quelque temps.