Céline Dion: «Ma mère a voulu tuer mon mari»

La star s’est confiée à cœur ouvert dans une longue

interview que TV5 Monde

diffusera le 14 septembre, à 18 h.

Céline Dion: «Il a fallu que je me protège comme une vitre antiballes». (afp)

«Quand ma mère a appris que j’étais tombée amoureuse de René (NDLR: Angélil, producteur et mari de Céline Dion), elle a voulu le tuer. Je la comprends, j’aurais eu le même sentiment...».

La star québécoise de 40 ans se livre dans un entretien de cinquante minutes qui sera diffusé le 14 septembre sur la chaîne TV5 Monde. Sur les critiques quant à son côté gentil, sans aspérités, Céline Dion lâche: «Ma vie ne fait pas l’affaire des médias parce que je ne me casse pas la gueule, que je ne me fous rien dans le nez, que je ne fais pas les clubs, que je ne me drogue pas, que je ne cours pas la galipette... Pourquoi les gens s’attardent-ils à vouloir chercher la petite bête? Mais moi, je suis anormalement normale!».