25 ans après avoir décroché l'Oscar : Céline Dion propose une toute nouvelle version de «My Heart Will Go On»

À l’occasion du 25e anniversaire de la prestation de Céline de «My Heart Will Go On» à la cérémonie des Oscars, son équipe a sorti une version inédite du clip. «Pour célébrer le plus grand succès de Céline de tous les temps, le vidéoclip de la chanson a été amélioré et réimaginé, avec des séquences remasterisées d'une clarté stupéfiante», a-t-elle indiqué sur Instagram. Ce nouveau montage 4K «se concentre sur sa prestation et comprend des séquences exclusives et inédites du tournage de la vidéo originale».

Le film Titanic et la chanson «My Heart Will Go On» sont indissociables l'un de l'autre depuis 25 ans et ont connu tous deux une immense succès. Un titre qui n'a failli jamais voir le jour puisque James Cameron ne voulait pas d'une chanson pour son film et que la chanteuse québécoise trainait des pieds pour l'enregistrer. «Quand René a proposé qu'on aille faire une maquette à New York, je voulais le tuer», a-t-elle confié plus tard. «J'arrive en studio, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre, je prends un café noir avec deux sucres et ma voix n'est pas prête. Pas grave, c'est une maquette».

John Doelp, producteur exécutif des albums en anglais de la diva a raconté: «Elle est arrivée en studio, elle l'a faite en une prise et elle nous a tous soufflés». Résultat, la maquette est finalement devenu la chanson. 18 millions d'exemplaires ont été écoulés et elle a remporté un Oscar, un Golden Globe et quatre Grammy Awards. Et pourtant. Ce mois-ci, Billboard ne l'a pas répertoriée dans sa liste des 65 meilleures chansons de films de tous les temps.