Céline Dion toujours aussi engagée

Un groupe de personnalités québécoises dont la chanteuse Céline Dion envisagent de s'associer pour racheter le célèbre club de hockey des Canadiens de Montréal.

C'est la fibre canadienne de Céline Dion qui parle. L'équipe la plus titrée du championnat professionnel nord-américain (LNH), qui a remporté 24 coupes Stanley, a été mise sur le marché par son propriétaire, l'Américain George Gillett. Et un groupe de personnalités québécoises veulent s'associer pour reprendre le club.

Selon le quotidien The Globe and Mail, M. Gillett est en train d'étudier une seconde série de propositions pour le club et son stade, le centre Bell, qu'il avait achetés il y a neuf ans pour 185 millions de dollars américains. La valeur du club a été récemment estimée à 335 millions de dollars par le magazine Forbes.