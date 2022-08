Au Royaume-Uni : Censé gérer les affaires courantes, Boris Johnson se la coule douce

Aux abonnés absents

«Si on attend, ce sera trop tard»

«Il y a un vide qui doit être comblé immédiatement si on veut protéger les gens» face à la crise, a ajouté l’ancien Premier ministre. «Si on attend le nouveau Premier ministre, ce sera trop tard», a-t-il prévenu, appelant Boris Johnson et les deux candidats à sa succession – Liz Truss et Rishi Sunak – à s’accorder sur des mesures budgétaires d’urgence.