À Jérusalem : Une centaine de blessés dans des heurts sur l’Esplanade des Mosquées

Des heurts opposaient vendredi matin, des Palestiniens aux forces de l’ordre israéliennes sur l’Esplanade des Mosquées.

Les heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens vendredi matin sur l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem ont fait une centaine de blessés, ont indiqué les secouristes. «Quatre-vingt-dix blessés ont été transférés» dans des hôpitaux de Jérusalem et des «dizaines» ont été traités sur le site, a indiqué à l'AFP un responsable du Croissant-Rouge palestinien. De son côté, la police israélienne a fait état d'au moins trois blessés dans ses rangs.

Des témoins ont fait état de jets de pierre de Palestiniens en direction des forces de l’ordre israélienne et de tirs de balle en caoutchouc vers certains manifestants palestiniens. Troisième lieu saint de l’islam, l’Esplanade des Mosquées – nommée aussi Mont du Temple par les juifs - est située dans la vieille ville à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé depuis 1967 par Israël qui reste le théâtre d’affrontements entre policiers israéliens et manifestants palestiniens.

11 jours de guerre

Lors du mois du ramadan en 2021, des manifestations nocturnes à Jérusalem et des heurts jusque sur l’esplanade s’étaient mués en onze jours de guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, et Israël. La Jordanie administre l’Esplanade des Mosquées, où sont situées la mosquée al-Aqsa et le dôme du rocher, mais l’accès à ce lieu est contrôlé par Israël.