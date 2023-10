Centenaire : Disney rassemble tous ses héros dans un court métrage

De Mickey à Elsa en passant par le capitaine Crochet, plus de 500 héros Disney reprennent vie dans un court métrage en forme de lettre d’amour au studio d’animation, qui fête son centenaire lundi sur fond de turbulences. Intitulée «Il était une fois un studio», cette oeuvre drôle et touchante de neuf minutes mêlant images numériques, dessins à la main et prises de vues réelles vient compléter le catalogue de la plateforme Disney+, quatre mois après avoir été acclamée au Festival d’animation d’Annecy.

Fruit de deux ans de travail, elle montre 543 personnages, issus de 85 longs et courts métrages, sortir des tableaux affichés dans les couloirs des locaux américains du groupe où ils se rassemblent pour une photo de famille après le départ des salariés. «C’était comme faire le plus grand puzzle de votre vie», résume pour l’AFP Trent Corey, co-réalisateur de cette prouesse artistique et technologique qui a mobilisé plus d’une centaine de personnes, ainsi que d’anciens animateurs et 40 comédiens revenus spécialement pour l’occasion.