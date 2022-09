Entreprise au Luxembourg: Centenaire, Rotarex n’en finit plus de mettre les gaz

Que de chemin parcouru en 100 ans. Crée à Lintgen en 1922 sous le nom de Ceodeux, l’entreprise produisait alors du CO2 qu’elle distribuait en bouteilles aux brasseries et industriels de la région. Baptisée depuis Rotarex, elle est restée un groupe familial, présidé par Jean-Claude Schmitz, et devenue un groupe de poids, comptant une dizaine d’usines dans le monde, dont les principales au Luxembourg (à Lintgen et Holzem) et 2 000 employés, la moitié se trouvant au Grand-Duché.