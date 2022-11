Rap: Central Cee, prince de la drill au Luxembourg

1 / 27 Central Cee fait le bonheur des «kids» fans de drill. Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

«Comment puis-je être homophobe? Ma bitch est gay» lance Central Cee en ouverture de son hit «Doja». Le rappeur londonien, qui a récemment précisé son propos en confirmant que sa copine était bisexuelle, a bien sûr gardé sa célèbre punchline et son méga tube bâti sur le sample de «Let Me Blow Your Mind» de Gwen Stefani pour la fin du show. Il faut dire que l'Anglais de 24 ans cartonne partout en Europe, il est même devenu le premier rappeur britannique à décrocher un disque d'or en France.

C'est juste épaulé de son DJ, installé devant un grand écran, et plus tard d'un autre MC, que Central Cee débarquait sur la scène du Club. Près de 1 500 fans, ados et jeune adultes pour la plupart, s'étaient donnés rendez-vous pour voir la sensation du rap anglais et de la UK drill. Sur «Loading», des centaines de smartphones étaient brandis, le public scandant les paroles par cœur.