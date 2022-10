Rockhal : Central Cee, SOLD OUT à la Rockhal

Concert

La Rockhal, en association avec Esch2022, présente 𝗛𝗜𝗣 𝗛𝗢𝗣 𝗦𝗡𝗔𝗖𝗞𝗦. Avec un attrait international et une grande anticipation autour de chacun de ses mouvements, Central Cee est le rappeur le plus populaire et le plus suivi du Royaume-Uni. Il est le plus grand nom du moment et impossible à ignorer.