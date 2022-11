En Moselle : La centrale à charbon de Saint-Avold a redémarré

Salariés réembauchés

La loi pour le pouvoir d’achat votée début août incluait par ailleurs une mesure permettant à GazelEnergie de réembaucher les salariés cet hiver. Plus de la moitié devaient partir à la retraite, et les plus jeunes devaient être reclassés au sein des nouveaux projets de l’entreprise. GazelEnergie prévoit entre autre de construire une chaudière biomasse à la place de la centrale à charbon. Au total, il faudra plus de 500 000 tonnes de charbon pour faire tourner jusqu’à fin mars le site qui, lorsqu’il fonctionne à pleine capacité, produit jusqu’à 600 Megawattheures et peut alimenter un tiers des foyers de la région Grand-Est.