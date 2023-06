Guerre en Ukraine: La centrale hydroélectrique du barrage de Kakhovka est «complètement détruite»

Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir repoussé deux offensives de grande envergure ukrainiennes dimanche et lundi dans le sud du Donbass, et avoir tué «plus de 1 500 militaires ukrainiens» et détruit «28 chars». Le gouvernement ukrainien, tout en revendiquant des gains territoriaux près de la ville ravagée de Bakhmout, dans l’est du pays, a relativisé l’ampleur de ses «actions offensives» et n’a fourni aucun bilan.