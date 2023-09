Accueil de mineurs: A Dreiborn, «il faut insister sur la prévention»

«Bien souvent, les gens mélangent tout!». Ralph Schroeder, directeur du Centre socio-éducatif de l’État (CSSE) de Dreiborn, n’a pas apprécié que ses sites fassent l’actualité récemment, entre manque de place, problème de drogues et violences. «Il y a deux groupes de vie accueillant des jeunes placés par la justice suite à des situations personnelles compliquées. Et l’Unité de sécurité (Unisec)», destinée aux jeunes accusés de délinquance. «Ce n’est pas la même chose», insiste le responsable.

«Comprendre les jeunes, avec leurs blessures»

Les mineurs bénéficient de cours en petit comité, environ trois élèves à la fois. Les salles de classe surprennent donc le visiteur par leur taille, nettement plus petite que celles des écoles classiques. «Les programmes sont ceux de l’Éducation nationale, avec un suivi plus individualisé», résume Ralph Schroeder. En plus, ils bénéficient d’initiations dans des ateliers de cuisine, de boulangerie et d’art, «très populaires chez les jeunes». Ces locaux sont pleinement intégrés au reste.