Nouvelle exposition : Le centre Pompidou-Metz mêle arts et science-fiction

La sculpture «Is more than this more than this» de l'Anglais John Isaacs.

Des romans emblématiques de science-fiction du 20e siècle face à des installations, des vidéos, des sculptures et des collages: le Centre Pompidou-Metz fait dialoguer arts plastiques et littérature pour montrer les «possibilités de tous les futurs imaginables», des années 1950 à aujourd'hui, dans une exposition qui ouvre samedi. Elle «cherche à faire le pont entre la littérature et les arts plastiques», car plus qu'un genre littéraire, la science-fiction est surtout «une méthode de pensée critique», explique Alexandra Müller, commissaire de l'exposition.

Un projet qui a germé pendant l'épidémie de Covid-19, au printemps 2020, période «où le quotidien ressemblait à de la science-fiction», selon Mme Müller. L'exposition est dense – quelque 200 œuvres exposées – et immersive. Elle cherche à «s'ancrer dans le contemporain» et «regagner un peu d'utopie», poursuit la commissaire. Les références aux romans, genres et sous-genres de la science-fiction sont précises et nombreuses. Mais exit le space opera, Arrakis ou les galaxies très lointaines, ici on troque «les futurs lointains» pour des «mondes plus proches, en lien avec le présent» et ses questionnements politiques, souligne Alexandra Müller.