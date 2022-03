Péplum : «Centurion»: un homme pour sauver tout l'Empire

Après avoir joué aux espions pour Tarantino, Michael Fassbender porte la toge dans «Centurion».

Nous sommes en 117 après Jésus-Christ. L’empire romain s’étend de l’Égypte à l’Espagne et jusqu’à la mer Morte à l’Est. Mais au nord de l’Angleterre, l’armée romaine se heurte à la tribu barbare des Pictes. Marcus Dias (Michael Fassbender), unique survivant d’une attaque des Pictes, rejoint la légendaire 9e légion du général Titus Virilus (Dominic West) pour détruire ses anciens agresseurs.

Au cours d’une embuscade, le général est fait prisonnier et Marcus se lance alors dans une lutte acharnée pour délivrer Virilus et sauver son peloton en les menant jusqu’aux frontières romaines…

Bien que décrit comme un péplum par ses producteurs, «Centurion», de Neil Marshall, se targue d'une intrigue digne d'un véritable thriller, où un homme désemparé et censé représenter la toute-puissance de l'Empire romain, se livre à un contre-la-montre face à une armée d'amazones aussi séduisantes que dangereuses.