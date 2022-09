Royaume-Uni: Le cercueil de la reine Elizabeth II va quitter le château de Balmoral dimanche

«Ma mère a donné l'exemple de l'amour de toute une vie et du service désintéressé, poursuit Charles III. Le règne de ma mère a été inégalé par sa durée, son dévouement et sa dévotion. Même si nous sommes en deuil, nous rendons grâce pour cette vie des plus fidèles. Je suis profondément conscient de ce profond héritage et des graves devoirs et responsabilités qui me sont maintenant transmis.»