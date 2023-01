Au Luxembourg: «Certaines agences immobilières ne vont pas tenir plus de six mois»

Et si les agents immobiliers étaient mis au chômage partiel? L'idée fait son chemin, depuis que le marché luxembourgeois a connu un ralentissement important en 2022. La chute du volume des ventes, en partie due à l'inflation et à la hausse brutale des taux d'intérêt au cours des derniers mois, suscite l'inquiétude de nombreux professionnels du secteur.

Manque d'acquéreurs et difficultés à vendre

Les difficultés de certaines agences, dont le nombre total est estimé à près de 1 200 par le STATEC, les conduisent à revoir certaines de leurs pratiques commerciales. Ainsi, des partages de commission entre les agences qui disposent d'un acquéreur et celles qui disposent d'un bien sont de plus en plus fréquentes, la priorité étant donnée à la vente.

«Avant, la demande était tellement forte que l'agence qui possédait le bien n'avait pas d'intérêt à collaborer afin de ne pas partager sa commission. Aujourd'hui, nous observons un changement à ce niveau, dû au manque d'acquéreur et donc à la difficulté de vendre» ajoute Julien Feld, de Kw Select. Ce dernier craint même que certaines petites agences indépendantes, selon leur trésorerie et du fait des frais de structure importants «ne puissent pas tenir plus de six mois» dans le contexte actuel.