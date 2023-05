Recyclage: Certaines capsules de café pourraient disparaître

En Allemagne, 1300 tasses de café sont consommées par personne et par année en moyenne. La NZZ écrit encore que 30% à 40% des ménages allemands et autrichiens sont équipés de machines à dosettes.

Selon les résultats de recherches récentes, les capsules en aluminium sont moins dommageables pour l’environnement qu’il n’y paraît. Selon une grande comparaison parue en 2017 dans le Journal of Industrial Ecology, elles sont même l’option la plus écologique pour la préparation du café. Dans un document rédigé tout récemment par des chercheurs de l'Université du Québec, des scientifiques concluent que sur l’ensemble du processus de la culture jusqu’à la tasse– le bilan énergétique du café filtre, de la cafetière ou de la machine à café est moins bon que celui des capsules.

La raison? Les facteurs les plus importants pour calculer l’empreinte écologique ou les besoins énergétiques générés par une tasse de café sont, outre la culture et le transport, la préparation et la quantité de café utilisée. A ce niveau, Nespresso & Co s’en sortent bien, car ils n’utilisent que la quantité nécessaire de café en poudre et ne chauffent que la quantité d’eau nécessaire pour une tasse. Selon une autre étude, l’emballage et son élimination ne représentent que 5% à 15% de l’empreinte carbone du café.