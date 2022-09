Portrait au Luxembourg: «Certaines cartes Pokemon valent des milliers d’euros»

Dracaufeu, Florizard, Tortank…

Après une formation de web développeur, il abandonne tout pour monter sa société de création de contenu et de vente de jeu et jouets en ligne. «Aujourd’hui, je vis de ma passion», sourit-il. Sur Twitch, il ouvre en direct les paquets de cartes achetés par sa communauté et découvre et commente leur contenu, avec beaucoup d’humour. En achetant des «boosters» (paquets), ils espèrent trouver la perle rare.