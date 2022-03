Météo au Luxembourg : Certaines cultures ont souffert de la chaleur

LUXEMBOURG – Les températures élevées de cet été ont eu un impact sur les récoltes passées et à venir, a indiqué jeudi, le ministre de l’Agriculture, Romain Schneider.

Les productions agricoles ont logiquement subi les conditions météorologiques parfois extrêmes de cet été. Bien que le niveau des précipitations jusqu’à mi-août soit dans la moyenne des années précédentes et que la durée de la sécheresse ait été inférieure à celle de 2018, «il y a lieu de parler d’un déficit, car la consommation en eau était plus élevée», a expliqué jeudi le ministre de l’Agriculture, Romain Schneider (LSAP), en réponse à une question du député André Bauler (DP).

Le ministre note aussi «des effets négatifs» sur les rendements des mirabelles, prunes, pommes et poires, à cause de la chaleur et de la sécheresse. Il faudra attendre la fin de la récolte pour en connaître l’ampleur. D’autres cultures ont en revanche mieux tenu, comme les asperges, les céréales d’hiver et les fraises, même si pour ces dernières, certaines variété ont souffert.