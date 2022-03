Covid au Luxembourg : Certaines sociétés devraient conserver le CovidCheck

LUXEMBOURG - Conserver le CovidCheck au travail ou non? Certaines entreprises le gardent, d'autres n'ont pas encore pris de décision.

Chez BDO Luxembourg, société d'audit, le CovidCheck avait été introduit en novembre. «Il a bien fonctionné et a été accepté par les employés. Nous allons proposer aux délégations de le maintenir. Nous voyons dans ce régime la possibilité d'avoir une plus grande normalité au travail», indique Daniel Hilbert, People Partner. Dans de nombreuses entreprises contactées par L'essentiel comme les CFL, Raiffeisen, la BIL, ArcelorMittal, Tango ou encore ING, la question n'a pas encore été tranchée.

Ce dernier espère que le choix de poursuivre ou non le dispositif «se fera à l’aide de discussions au sein de l’entreprise». Le responsable estime que le CovidCheck «fonctionne bien dans les bureaux, où il y a souvent une ou deux entrées, mais moins pour ceux qui travaillent en extérieur ou de manière éparpillée. Là, les contrôles sont plus difficiles à mettre en place». Les entreprises les plus enclines à retirer le CovidCheck sont aussi «celles qui manquent de personnel, à cause d’Omicron ou des non-vaccinés, qui ont pris des congés».