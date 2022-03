Décoration originale : Certaines stars s'affichent en haut du sapin de Noël

Il est désormais possible dès à présent de mettre Beyoncé, Hillary Clinton ou encore Serena Williams, tout en haut de ton arbre de Noël.

Marre d'avoir la même décoration de Noël que tout le monde? On a trouvé la solution. La marque britannique Women To Look Up To vient de sortir des figurines à l'image de Queen B, Serena Williams et même Hillary Clinton. Toutes portent des ailes (parce que ce sont de véritables anges) et sont créées par une imprimante 3D.