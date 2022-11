France : Certains employés de la RATP sont en grève depuis… cinq ans

Alors que les métros, bus et RER parisiens ont été perturbés par une grève jeudi, des dysfonctionnements dans la gestion du personnel ont été mis en lumière.

La circulation des métros et des RER a été fortement perturbée par une grève, jeudi à Paris. L’ensemble des syndicats de la RATP avaient appelé de longue date à la mobilisation pour demander des hausses de salaires et une amélioration des conditions de travail. Alors que la compagnie est sous le feu des critiques, «Le Figaro» a publié un article évoquant des dysfonctionnements dans la gestion du personnel. Selon le quotidien, 50 à 60 employés de la RATP sont en grève depuis cinq ou six ans.