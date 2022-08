Consommation au Luxembourg : Un problème de date de péremption chez Delhaize

Delhaize Luxembourg indique avoir déjà retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. L'enseigne demande à ses clients qui ont acheté les produits concernés de ne pas les consommer au-delà du 31/08/2022. «Les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés en toute sécurité», précise-t-elle. Pour de plus amples informations, les clients peuvent s'adresser au service clients de Delhaize au numéro gratuit (+352) 30 99 11.