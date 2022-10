Économies d'énergie : Certains quartiers de Metz plongés dans le noir à partir de minuit

Ce n'est pas la première ville de Moselle qui prend ce type de décision. À Thionville, le quartier de Guentrange n'est également plus éclairé depuis la mi-août entre minuit et 5h. L'expérience s'étant avérée concluante, la «trame noire» a été étendue au quartier du Val-Marie depuis le 1er octobre. Les quartiers de Volkrange, Metzange, Beuvange, Œutrange, Élange et le quartier aux Fleurs devraient suivre dans les prochaines semaines. Les bâtiments publics ne sont déjà plus éclairés à partir de 22h.