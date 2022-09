Décès d’Elizabeth II : Certains rêvent d’une réconciliation entre les Sussex et la monarchie

L’apparition symbolique, samedi, d’Harry et Meghan aux côtés de Kate et William, fait naître l’espoir d’une réconciliation au sein d’une famille royale endeuillée, mais divisée.

L’apparition symbolique, samedi, du prince Harry et de son épouse Meghan aux côtés de Kate et William, héritier de la couronne, fait naître l’espoir fragile d’une réconciliation au sein d’une famille royale britannique. Cela avait pourtant mal commencé. Des photos montraient, jeudi soir, Harry, 37 ans, seul dans sa voiture et les yeux humides, lors de son arrivée au château écossais de Balmoral: sa famille ne l’avait attendu ni pour décoller, quelques heures plus tôt, dans un jet de la Royal Air Force – espérant rejoindre à temps le chevet de la reine Elizabeth II –, ni pour révéler officiellement sa mort une heure et demie plus tôt.