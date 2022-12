Méthode de calcul : Certains Sud-Coréens vont rajeunir d'un ou deux ans

Dans quel pays du monde peut-on avoir 29, 30 et 31 ans en même temps? En Corée du Sud... jusqu'en juin 2023, quand Séoul enterrera ses multiples systèmes de comptage des années d'une vie. Car actuellement, un bébé qui naît en Corée du Sud a automatiquement un an à sa naissance et vieillit d'une année chaque 1er janvier - et non à la date de son anniversaire, selon le mode de calcul dit de l'«âge coréen». Un enfant né un 31 décembre aura donc 2 ans dès le lendemain.