Santé au Luxembourg : «Certains traînent le Covid 18 mois après l’infection»

LUXEMBOURG – Le chercheur Guy Fagherazzi évoque les cas de Covid long, qui peuvent concerner chaque patient. Les connaissances manquent encore.

Si la crise du Covid-19 semble interminable pour tout le monde, cela est particulièrement vrai pour ceux qui subissent un Covid long. Un bilan du projet-pilote sur la structure lancée l’an dernier pour aider les patients concernés sera d’ailleurs présenté ce jeudi par Paulette Lenert, ministre de la Santé. «Certains patients traînent le Covid encore 18 mois après l’infection», indique Guy Fagherazzi, director of Department of Precision Health au Luxembourg Institute of Health (LIH). Avec son équipe, il s’apprête à lancer de nouveaux travaux sur le sujet.

La gravité diffère largement d’une personne à l’autre. «Parfois, un petit symptôme persiste longtemps. À l’autre bout de l’échelle, certains développent des complications sévères». Le chercheur a constaté que «ceux qui développent une forme grave de Covid-19 ont une plus grande probabilité de contracter une forme longue du virus». Les personnes sujettes aux comorbidités (diabète, obésité, etc.) sont donc plus touchées. Les problèmes psychologiques sont fréquents chez les malades du Covid long, «de manière directe à cause du virus ou de manière indirecte, du fait de l’errance médicale: les gens ne comprennent pas forcément d’où viennent leurs problèmes et les professionnels ne savent pas toujours quoi faire».