Ces ados veulent réutiliser le métal pour éclairer nos rues

Ils ont entre 15 et 17 ans et déjà, naturellement, la conscience écologique de leur génération. Leesley, Marta, Nishita, Tudor, Jessica et Daniil sont élèves à l'école internationale de Differdange et planchent sur un projet un peu fou, mais tellement d'actualité. La base? Comment lutter contre le réchauffement climatique et faire des économies d'énergie? «Nous étudions et vivons à Differdange, alors l'idée de travailler sur le métal nous semblait évident», raconte le groupe à L'essentiel.