Ces adultes qui se lancent pour… apprendre à nager

Se jeter à l'eau, l'adage est connu, mais le défi est peut-être encore plus grand quand on le prend au sens propre, que l'on est adulte et que… l'on ne sait pas nager. Chaque vendredi soir, entre 19h et 20h, les Bains du Parc, Escher Schwemm, à Esch-sur-Alzette, ouvrent les bassins à un groupe un peu particulier. Ils sont une petite dizaine, ont entre 30 et 50 ans ce soir-là et sont venus pour dompter l'eau autant que leur corps.

«Faites un mouvement ample et, très important, adaptez votre respiration», lance Arnaud Cipriani, maître-nageur en charge de ces apprentis depuis quatre ans maintenant. Cette fois, il s'adresse à une femme qui doit perfectionner sa nage dans l'optique de l'examen pour devenir hôtesse de l'air, ou encore une expatriée qui, dit-elle, n'a pas eu la chance et les infrastructures pour apprendre à nager dans son pays d'origine. Le maître-nageur alterne entre le français, l'anglais, l'italien… Il y a aussi ces jeunes parents qui prennent conscience de l'importance de savoir nager pour protéger leurs enfants.

«L'enjeu, c'est la sécurité»

«Souvent, ces adultes n'ont pas appris à nager suite à une situation d'échec et d'abandon. Mais ils ont tous un vécu dans l'eau, savent barboter, donc je les laisse me montrer puis on travaille», explique Arnaud Cipriani. D'abord «la flottaison et la glisse», puis la propulsion «avec les mouvements de jambes et ensuite les bras». Les membres du groupe, pour un forfait de 80 euros, s'engagent sur dix séances d'une heure. Libre à eux de poursuivre si ce n'est pas suffisant.

«L'évolution, c'est du cas par cas, très personnelle, dès que c'est possible on les envoie dans le bassin où ils n'ont pas pied», ajoute le coach qui donne aussi des cours privés individuels au sein de la piscine eschoise. Collectifs ou privés, ces cours sont un succès et s'organisent sur liste d'attente. «L'enjeu c'est la sécurité, c'est pouvoir rejoindre le bord sereinement si on tombe à l'eau par exemple. Il faut dépasser la situation de stress, de panique et prendre confiance».

Arnaud Cipriani veut apporter à ses élèves «une nage codifiée, correcte et économique, dans le sens où l'on ne s'épuise pas inutilement dans l'eau». Enseigner à des adultes débutants, c'est souvent devoir faire modifier un mauvais mouvement, une mauvaise posture, mais aussi pour le maître-nageur «beaucoup de plaisir de les voir progresser sur dix séances». D'ailleurs, chaque nageur du cours passera un petit examen de niveau à la huitième séance. Et l'été prochain, c'est plongeon garanti dans la mer!

