Contrôle de sécurité: Ces aliments et produits cosmétiques sont interdits dans les bagages à main

Il est préférable de s’informer en amont sur ce qui est autorisé et ce qui est interdit dans les bagages à main lorsqu’on prend l’avion.

Il est évident que vous ne passerez pas le contrôle de sécurité à l’aéroport avec une bouteille d’un litre ou un flacon de shampooing. Mais qu’en est-il du pot de beurre de cacahuètes que vous envisagez de grignoter pendant le vol ou encore du gel déodorant que vous venez d’acheter? Entre mélange pour fondue prêt à l’emploi (pas de problème), Nutella (sous conditions), tarte à la crème (uniquement autorisée dans le bagage en soute) et autres… la liste est longue.

Certaines, mais pas toutes. Avant le départ, je me renseigne toujours.

Non, lors du contrôle, j’ai systématiquement des objets interdits sur moi.

Ces produits ne sont autorisés que lorsqu’ils sont transportés dans des contenants de 100 ml maximum et doivent être placés dans un sac plastique transparent refermable lors du passage au contrôle de sécurité.

De nouvelles technologies à l’essai dans les aéroports

Les règles strictes concernant les liquides dans les bagages en cabine sont en vigueur depuis une tentative d’attentat terroriste en 2006 et visent à protéger la sécurité aérienne. Mais ces mesures pourraient prochainement être amenées à disparaître. En effet, certains aéroports tels que London City, London Heathrow, Munich et Francfort prévoient ou sont déjà en train de mettre en oeuvre des tests afin de pouvoir lever ces règles grâce à l’arrivée de nouvelles technologies et à de nouveau équipements de sécurité.