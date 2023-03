Risque d’explosion: Ces aliments n’ont rien à faire dans le micro-ondes

Chauffée au four à micro-ondes, une pizza n’aura pas l’allure qu’elle est censée avoir. Getty Images/iStockphoto

C’est toujours très pratique de pouvoir chauffer, décongeler ou préparer des aliments au four à micro-ondes. Mais parfois, ce qui est pratique peut aussi devenir problématique, notamment quand la nourriture explose littéralement à l’intérieur. Voici une liste d’aliments qu’il vaut mieux éviter de passer au micro-ondes.

Les plats aux œufs

Les célibataires le savent bien: ça ne vaut pas le coup de faire chauffer une casserole d’eau pour cuire un œuf. La tentation peut donc être grande de le faire chauffer au micro-ondes. Mais n’y pensez même pas! Soumis à la chaleur du micro-ondes, l’œuf se met à bouillir à l’intérieur, créant sa dilatation et entraînant le risque qu’il explose. Ceci est également valable pour les jaunes d’œufs.

Ceux qui en ont déjà fait l’expérience le savent bien: de la nourriture qui a «explosé» au micro-ondes est un cauchemar à nettoyer. Getty Images/iStockphoto

De manière générale, il faut aussi éviter de réchauffer au micro-ondes des plats à base d’œufs déjà cuits, car ils sont rapidement périssables et, selon le plat, vous ne pouvez pas toujours être sûr que la cuisson au micro-ondes ait tué tous les germes.

La viande et le poisson crus

Le riz, la viande et le poisson crus sont également des denrées facilement périssables. Les «ondes rapides» chauffent ces aliments de manière trop irrégulière. Or, la viande et le poisson crus en particulier doivent impérativement être chauffés de manière régulière à une température supérieure à 70°C, ce qui n’est pas le cas au four à micro-ondes. Les plats pourraient donc toujours contenir des salmonelles et listeria. Il est donc préférable de cuire la viande et le poisson à la poêle ou au four.

Les marrons froids

C’est un grand classique: vous achetez des marrons à un stand, mais ne les mangez pas tout de suite. Résultat: vous vous retrouvez très vite avec un cornet de marrons froids dans la poche. Les chauffer vite fait au micro-ondes une fois de retour à la maison est cependant une très mauvaise idée, l’effet étant le même que pour les œufs. Les aliments à coque ou au cœur humide peuvent en effet éclater au micro-ondes.

Ce genre de mini-explosion se produit également avec les poivrons, les tomates et les saucisses. Pour éviter cela, vous pouvez piquer les aliments à l’aide d’une fourchette, sans garantie qu’ils n’explosent pas quand même.

L’eau, en fonction du contenant

À propos d’explosion, si vous remplissez d’eau un récipient haut, il peut se produire un «retard à l’ébullition». Il s’agit d’un phénomène physique qui empêche l’eau de bouillir - elle bout mais ne fait pas de bulles. Mais si vous retirez le récipient contenant l’eau bouillante du micro-ondes et que vous le faites bouger, une bulle de vapeur d’eau peut se former et s’échapper du récipient de manière explosive, ce qui peut vous ébouillanter.

Chauffer de l’eau au micro-ondes dans un récipient haut peut s’avérer être une opération délicate. Mieux vaut utiliser une bouilloire ou une casserole. Getty Images/iStockphoto

Les huiles alimentaires

Nous utilisons le plus souvent des huiles alimentaires pour faire frire nos aliments dans la poêle. Les huiles de cuisson et de friture n’ont rien à faire dans un four à micro-ondes. Elles peuvent s’enflammer au contact des températures élevées. C’est extrêmement dangereux, d’autant plus que les incendies provoqués par les huiles ou matières grasses ne s’éteignent pas simplement avec de l’eau.

La pizza de la veille

S'il vous arrive d’avoir des restes de pizza, mais que vous avez horreur de la pizza froide, votre prochain réflexe pourrait être le micro-ondes. Gardez toutefois à l’esprit que ce dernier transforme votre part de pizza en quelque chose de mou et de flasque. Mieux vaut la repasser au four chaud, afin qu’elle reste croustillante. Pour cette raison, il est également préférable d’utiliser le four pour les petits pains. Vous pouvez aussi faire chauffer de petits morceaux de pizza dans une poêle avec un peu d’huile. Grâce au couvercle, le fromage fond et la pizza devient croustillante par le dessous.

Le papier aluminium et les assiettes à bord doré

Au micro-ondes, le papier aluminium crée un véritable feu d'artifice.