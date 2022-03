COMEDIE DRAMATIQUE – «Ces amours-là»: autant d'amants que de larmes

COMÉDIE DRAMATIQUE : «Ces amours-là»: autant d'amants que de larmes

«Ces amours-là» commence sous l’Occupation. Ilva (Audrey Dana) veut sauver son père (Dominique Pinon) qui a été arrêté par les Allemands. Il risque d’être exécuté.

En guise de remerciement, Ilva s'offre à lui et en tombe amoureuse. Elle se détache alors de son ancien compagnon (Raphaël) et s’engage dans une liaison dangereuse. Menacée d’être tondue à la Libération, Ilva est sauvée par deux soldats américains (Jacky Ido et Gilles Lemaire) dont elle s’éprend. également... «Ces amours-là» est un bon cru de Claude Lelouch, qui doit beaucoup à Audrey Dana. La jeune actrice s’investit entièrement dans ses relations compromises d'avance