5 Tiktok-Hacks: Ces astuces vont vous aider à faire des économies

Pas facile de faire des économies! Grâce à quelques astuces financières, vos comptes ne devraient cependant plus jamais être à sec! Unsplash

La fin du mois approche et vous n’avez, une fois de plus, pas mis un centime de côté? Grâce à ces cinq astuces de TikTok, vous allez pouvoir tirer le maximum de votre budget. Grâce à elles, planifier ses finances devient un vrai jeu d’enfant.

1. «Cash stuffing»: l’argent est roi

On dégaine sa carte bancaire et hop, c’est réglé! Les cartes de débit et de crédit sont ultrasimples à utiliser. Il n’est pas étonnant que ça fasse moins mal de faire un paiement numérique, même pour des montants élevés, que de payer en espèces à la caisse.

C'est là qu’entre en jeu le «cash stuffing», une méthode qui permet de gérer avec précision son budget mensuel. Il suffit de se munir d’enveloppes marquées chacune d’une catégorie (exemple: «Alimentation», «Shopping» ou «Urgences») et dans lesquelles on va venir mettre une somme d’argent liquide d’un montant de son choix (après avoir payé les frais fixes comme le loyer et la facture du téléphone) que l’on pourra dépenser au cours du mois.

Le paiement en espèces présente deux avantages par rapport aux cartes bancaires: d’une part, on ira moins volontiers prendre de l’argent dans l’enveloppe; d’autre part, on voit toujours physiquement ce qu’il nous reste jusqu’à la fin du mois.

2. Être prévoyant pour optimiser son budget

Vous êtes déjà dans la frénésie de Noël, avez prévu d’acheter des cadeaux pour tout le monde, alors que vous n’avez même plus de quoi vous payer un vin chaud? Pas de panique! Tout va rentrer dans l’ordre dans la nouvelle année.

Sur TikTok, l’experte en finance, Ellyce Fulmore, conseille d’avoir une tirelire pour chaque objectif que l’on se fixe. «Imagine que, l’année prochaine, tu mettes 50 dollars de côté tous les mois pour des cadeaux. Cela signifie que tu pourras dépenser 600 dollars pour les cadeaux de Noël de 2023», dit-elle. Ça ne paraît pas très sorcier, n’est-ce-pas?

3. Investir son argent sans plus attendre

Sur son compte TikTok @herfirst100k, suivi par plus de deux millions de personnes, Tori Dunlap donne des conseils pour faire des économies. Sa principale stratégie consiste à investir. Dans sa vidéo, elle précise qu’il n’y a pas besoin de gros montant pour commencer à investir dans des actions. Elle conseille cependant de ne placer que l’argent dont on n’aura pas besoin dans l’immédiat. Car la clé du succès en matière d’investissement réside dans la durée. «La bourse fluctue, c’est normal. Mais au cours des prochaines décennies, ton argent, une fois investi, va fructifier plus que si tu le laissais simplement sur un compte épargne», souligne Tori Dunlap.

4. Le devoir d'abord, le plaisir ensuite!

Si l’on ne commence à mettre de l’argent de côté qu’à la fin du mois, il est évident qu’il en restera moins. Mieux vaut mettre la priorité sur l’épargne et le mettre de côté dès le début du mois. L’argent qui reste constitue le budget mensuel réel qu’on est libre de dépenser en toute bonne conscience. Simple, mais logique.

Quelle est votre personnalité financière? J'aime que mes finances soient structurées et ordonnées et je place mon argent dans des actions, entre autres. Je suis prudent(e) avec mon argent et j'ai des réserves en cas de besoin, mais je ne possède pas de compte-titres. Je gère plutôt bien mon argent, mais ce que je gagne ne me permet pas de mettre de l'argent de côté. Je suis toujours ric-rac à la fin du mois. Planifier les finances n'est pas du tout mon truc.

5. TDAH: une carte prépayée contre les achats impulsifs

Ellyce Fulmore est atteinte de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. L’impulsivité et la difficulté à maintenir une routine font partie des symptômes classiques de cette neurodiversité. Les achats impulsifs et le fait de puiser dans les économies peuvent donc être typiques du TDAH – notamment parce que ces personnes sont souvent à la recherche d’une dose de dopamine.

L’astuce d’Ellyce Fulmore, dans ce cas, est de charger le montant que l’on s’autorise à dépenser en un mois pour les loisirs (shopping, sorties au restaurant, etc) sur une carte prépayée. Elle conseille à ces personnes de ne prendre que cette carte lorsqu’elles sortent de chez elles. Pour de plus amples informations sur le TDAH chez l’adulte, cliquez ici.

Astuce bonus: doper sa routine d’épargne

Selon Ellyce Fulmore, les autocollants de couleur ou les listes peuvent également inciter à faire des économies. En effet, la libération de dopamine, autrement dit l’hormone du bonheur, dans le cerveau est toujours associée à quelque chose de positif, notamment à un objectif atteint. Et dans le livret d’épargne, il y a une entrée spéciale avec autocollant pour chaque objectif.

Êtes-vous plutôt du genre à gérer votre argent de façon numérique ou sur papier? Daily Budget Original et Money Manager comptent parmi les nombreuses applications de budgétisation qui vous aideront à tenir vos comptes.