Enchères : Ces baskets signées Virgil Abloh partent à prix d'or

Les 200 paires de sneakers Vuitton-Nike dessinées par Virgil Abloh ont été vendues pour un total de 25 millions de dollars, a annoncé mercredi, la maison Sotheby’s.

Plus de 100 000 dollars la paire en moyenne, et plus de 350 000 pour la plus chère: la vente aux enchères de 200 paires de baskets Louis Vuitton-Nike dessinées par le créateur américain décédé Virgil Abloh a totalisé plus de 25 millions de dollars, soit 22 millions d'euros, a annoncé Sotheby’s à l’AFP, mercredi.