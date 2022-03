Ces chirurgiens du son passent la musique électro au scalpel

HOLLERICH - Fracture, Saturnine, Sug(R)Cane et Nathan Fake: quatre noms qui ont brillé,

vendredi, à l'Exit 07.

Le DJ set de Saturnine fut fortement teinté de disco. (dr)

Cela est plutôt inattendu: une soirée entièrement dédiée à la «minimal house». Il est bien connu que le terme fait grincer les dents des fluokids, allaités à de l'électro grasse et distordue.

Vendredi soir, c'était plutôt de la fine cuisine qu'on servait, Nathan Fake étant de ceux qui régalent des oreilles adroites et affûtées, capables d'apprécier nuances et subtilités.

Mais, avant le menu principal, place au hors-d'œuvre sous forme de showcases facétieux de Sug(R)Cane et de Fracture. Si le premier traîne des pieds, et ce depuis des années quant à la finalisation d'un «vrai» album, il a pu contenter ses fidèles. Voyage sonore et onirique que les images défilant sur grand écran derrière lui laissaient rêveur.

Sug(R)Cane est doué, on acquiesce, tout en se dressant sur la pointe des pieds pour voir les manips effectuées sur Mac. Du simple hochement de la tête, on passera sans transition aucune au déhanchement quand viendra le tour de Nathan Fake d'assurer le show. On comprend dès lors toute la fierté éprouvée par son label Border Community, qui n'est pas près de lâcher son poulain, fort d'un premier album, «Drowning In A Sea Of Lov» (2006).

Fake s'est fixé pour but de sortir la minimal de son tiroir, et de la rendre plus agressive, plus ludique et décomplexée de toute «fausse» limite que le genre sous-entend.