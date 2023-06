Ces commandes de room service complètement folles

Dans de nombreux hôtels, le room service permet aux clients de profiter de leur repas dans le confort de leur chambre. Selon une étude menée par le site de réservations Hotel.com (voir encadré), le burger est l’option la plus populaire du monde (40% des commandes), dépassant ainsi le club sandwich, la pizza et les frites. Le pain et les viennoiseries restent des incontournables pour 42% des établissements. Cela n’empêche pas certains voyageurs de faire des demandes pour le moins originales.

De la glace fondue et une omelette sans blanc d’œuf

Les dix commandes les plus insolites ont été répertoriées par Hotels.com. Sur le podium, on trouve de l’eau allégée, de la glace fondue et du poisson-globe (un poisson capable de se gonfler en cas de danger, consommé parfois au Japon). Viennent ensuite des demandes pour une bouteille d’eau bouillante, un poisson pêché par le client et apporté pour qu’il soit cuisiné à l’hôtel, du pop-corn frit aux coques (fruits de mer), une omelette sans blanc d’œuf, un bol de riz pour chien, du bison et une Chakchouka sans œufs (un plat oriental composé d’œufs pochés dans une sauce tomate).