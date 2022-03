Ces communes appelées à disparaître ou à s'unir

Le Conseil de gouvernement a également décidé d'octroyer plus de congé politique aux bourgmestres, échevins et conseillers communaux des communes de plus de 10 000 habitants. Le congé des conseillers communaux augmente donc d'une heure par semaine. Les élus auront donc de 3 à 5 heures par semaine pour se consacrer à leur commune.

De plus, le nouveau projet de loi prévoit que le congé politique sera attribué sur une base annuelle et non plus mensuelle.