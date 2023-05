Au Luxembourg: Ces communes qui s’unissent face au défi de l’environnement

Dans le cadre des élections communales du 11 juin prochain, après la mobilité et le bien-vivre ensemble, nous avons choisi d'évoquer cette semaine la thématique de l'écologie. Au Luxembourg, les communes sont propriétaires de 13% du territoire, voilà qui suffit à donner du poids à toutes les initiatives soucieuses de protéger la nature. L’environnement et le défi climatique sont devenus ces dernières années un enjeu majeur transversal, qui doit se placer au-dessus des considérations politiques et dans l'intérêt général.

Chaque habitant, chaque entreprise, chaque association a un rôle à jouer et par extension chaque commune du pays qui chapeaute l'ensemble. Plus que jamais sans doute, vos élus locaux sont invités à penser leur stratégie en la matière, pour définir le cadre de vie d'aujourd'hui et surtout de demain.

Bassin de 24 000 habitants

Au sein du Parc naturel de l’Our, aux frontières dans le nord du pays, une poignée d’entre elles ont impulsé, depuis plus d’une décennie, une démarche environnementale partagée. Clervaux, Kiischpelt, Parc Hosingen, Putscheid, Tandel, Troisvierges, Vianden et Wincrange disposent chacune d’un conseiller au sein du comité directeur de la structure pour engager des projets sur la qualité des sols, de l’eau, de l’air et pour la faune et la flore.

«Des biotopes uniques, importants pour un grand nombre d’espèces de plantes et d’oiseaux ont pu être conservés», glissent les responsables. La mutualisation au sein du Parc naturel a permis aussi d’intégrer le Pacte Climat depuis 2013. Grâce à ces communes, un bassin de population de 24 000 habitants sur 420 km2 peut bénéficier de subventions supplémentaires pour l’achat d’un cycle, pour remplacer l’électroménager vétuste ou installer une pompe à chaleur.

«L'échange de bonnes pratiques»

Ces dernières années, Clervaux ou encore Parc Hosingen ont été certifiées «Gold» par l’European Energy Award. Et à tout cela ajoutons, depuis 2021, la participation au Pacte Nature qui subventionne, jusqu’en 2030, les projets des huit communes du Nord afin qu’elles renforcent encore leur action environnementale. Cette organisation «engendre des effets de synergies et l’échange de bonnes pratiques», notent les acteurs.

Le Parc naturel de l’Our devrait à terme intégrer aussi la commune de Weiswampach, avec laquelle il œuvre déjà étroitement.

«Nous sommes fiers»

Actuellement, on compte au Grand-Duché 62 éoliennes, avec une puissance installée de 166 MW. Douze d'entre elles, à Heiderscheid, Kehlen, Fossenhof, Landscheid et Walsdorf sont déjà en service, mais toujours en «procédure d’autorisation». La palme revient à la commune de Wincrange, intégreée donc au Parc naturel de l'Our. Elle accueille sur son territoire 21 mâts, tandis que deux autres seront installés dans les prochains mois.

«Nous sommes fiers d'avoir reçu la certification Gold du Pacte Climat. La commune de Wincrange produit en énergie renouvelable deux fois la consommation de l'ensemble de ses habitants», relève Lucien Meyers, deuxième échevin à la commune.