Affaire Trump à New York: Ces couples ont presque regretté d'avoir choisi ce jour-là pour se marier

Donald Trump s'est fait une spécialité de s'inviter aux mariages célébrés sur ses terrains de golf ou dans ses hôtels de luxe, profitant de l'occasion pour prononcer des discours politiques et ignorant bien souvent les mariés. Il a montré, mardi, que les habitudes avaient la vie dure: sa comparution devant un juge de New York a attiré une foule de manifestants, journalistes et curieux qui ont perturbé la journée des couples venus officialiser leur union au Bureau des mariages de New York, de l'autre côté de la rue.