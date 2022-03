Performance sportive : Ces cyclistes ont fait le tour du Luxembourg à vélo

LUXEMBOURG – Un groupe d’amis (très sportifs) a effectué une sortie sur le tracé de la frontière du Luxembourg. Au programme, 320 kilomètres en une dizaine d’heures.

La météo actuelle est idéale pour des sorties à vélo. Un groupe de cyclistes belges a vu les choses en grand et a organisé mardi, le jour de la fête nationale, un tour du Luxembourg. Le tracé, repéré par l’un des membres avant, épouse presque parfaitement les frontières du Grand-Duché. «Nous sommes simplement allés un peu en Belgique et en Allemagne pour éviter les grands axes», explique Fricky, l’un des pédaleurs. Les pistes cyclables ont aussi été bannies au bout d’un certain temps, «car à 40km/h, on faisait peur aux gens».