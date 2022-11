Pneus neige obligatoires: Ces départements français qui s'inspirent du Luxembourg à partir de ce mardi

À l'image de ce qui se fait déjà au Luxembourg ou en Allemagne, de nombreux automobilistes en France doivent équiper, à partir de ce mardi 1er novembre, leurs véhicules de pneus neige, «quatre saisons», ou bien détenir des chaînes ou chaussettes à neige dans leur coffre. Des arrêtés ont été pris dans tous les territoires montagneux du pays, à l'Est d’une ligne Bordeaux-Metz. Au total, 4 173 communes dans tout ou partie de 34 départements sont soumises à cette obligation, notamment en Moselle, dans le Massif vosgien et en Alsace. L'obligation est valable du 1er novembre au 31 mars et concerne aussi les autocars, autobus et poids lourds sans remorque ni semi-remorque

Certains préfets ont considéré au contraire que cette obligation n'était pas justifiée dans leur département, comme en Meurthe-et-Moselle ou dans la Meuse. Certains axes restent accessibles sans équipement, comme les autoroutes A35 et A36 dans le Haut-Rhin, ou les nationales 59 et 159, qui traversent les Vosges entre Lunéville et Sélestat. Attention aux panneaux! Ceux montrant une montagne, une valise de chaînes et un pneu indiquent les entrées et les sorties des zones où les équipements hivernaux sont obligatoires.