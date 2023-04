Ces destinations de voyage ont des noms insolites

La ville balnéaire de Sauce, au Pérou, n’est pas la seule à avoir un nom original. Maloca Inn

En Suisse romande, il y a Gland. En France, il existe Montcuq (Occitanie) ou Glandage (Drôme). Voici un tour du monde avec sept destinations aux noms étonnants et bizarres, mais qui existent réellement.

Taumata­whakatangihanga­koauau­o­tamatea­turi­pukaka­piki­maungah­oronuku­pokai­whenuaki­tanatahu, Nouvelle-Zélande

Cette colline, dont le nom compte 85 lettres, est l’un des noms de lieux les plus longs au monde. Elle se situe au sud de l’île du Nord en Nouvelle-Zélande, dans la baie de Hawke. En maori, ce nom signifie «le sommet où Tamatea, l’homme aux gros genoux qui dévalait, avalait et grimpait des montagnes, joue de la flûte à un être cher», mais le lieu est plus communément appelé Taumata ou Taumata Hill. Culminant à 305 mètres d’altitude, le sommet est accessible à pied en trois à quatre heures. De là, le panorama permet d’observer d’autres collines de la région et l’océan Pacifique.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, Pays de Galles

La ville galloise de Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch a le nom le plus long d’Europe. Gorsaf

Le nom de cette petite ville balnéaire, située sur l’île d’Anglesey, sur la côte nord-ouest du Pays de Galles, est le plus long d’Europe et peut se traduire par «l’église de Sainte-Marie dans le creux du noisetier blanc près d’un tourbillon rapide et l’église de Saint-Tysilio près de la grotte rouge». Entourée de plages sauvages, la ville comprend également la plus longue rue du pays. Il est également possible de visiter la cathédrale de Bangor ou le château de Caernarfon, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, dans les environs.

Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg, USA

Ce lac du Massachusetts, qui compte 45 lettres, a le nom le plus long des États-Unis. Aussi appelé Webster Lake, du nom de la ville qui le borde, il est entouré de forêts dans lesquelles de nombreux chemins de randonnée sont accessibles. Paradis pour les amateurs de pêche, il est également possible de nager et de faire du kayak ou du bateau dessus.

Obama, Japon

Même si l’ex-président américain ne s’est jamais rendu dans cette ville, située au nord de Kyoto, son nom a permis de promouvoir le tourisme. Cette ville portuaire, dont le nom veut dire «petite plage», est connue pour ses côtes très escarpées et irrégulières, ses temples historiques entourés d’étangs, sa nature verdoyante et son marché aux poissons, qui se déroule à l’aube. La spécialité locale est le maquereau, qui est généralement servi sous forme de sushis.

Dráma, Grèce

Bien que son nom indique le contraire, il ne semble pas s’être joué de tragédie dans cette ville, située dans le nord-est de la Grèce . Elle compte plutôt un centre pittoresque, des manoirs néoclassiques très bien conservés, des restaurants animés où déguster des spécialités locales et elle se trouve proche de merveilles naturelles étonnantes, notamment des vallées, des montagnes et même des stations de ski, ce qui en fait une destination prisée aussi bien en été qu’en hiver.

Sauce, Pérou

La ville de Sauce, dans la province de San Martín, est entourée d’un lac et de forêts tropicales. Maloca Inn

Avec son lac aux eaux limpides et son cadre naturel composé de forêts tropicales et de vignes, la ville de Sauce, dans la province de San Martín, est la destination idéale pour se détendre, car située loin des circuits touristiques. Il est possible de s’adonner à la nage en eau libre et à la pêche, à la randonnée, mais aussi de découvrir la région en voiture pour se rendre dans la ville de Tarapoto, surnommée la «ville des palmiers».

Contrecœur, Canada