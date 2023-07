Électro: Ces deux DJ luxembourgeois ont conquis la planète house

Des États-Unis à l’Argentine, en passant par l’Allemagne, la France ou le Royaume-Uni, leurs cartes postales sonores sont désormais attendues partout dans le monde. Partis en road trip à travers l’Europe, les DJ Amii Watson et Jimmi Harvey ont lancé leur chaîne YouTube, Flavour Trip, en septembre dernier. Dix mois plus tard, le duo luxembourgeois est à ce jour suivi par 141 000 fans, affiche plusieurs vidéos à plus d’un million de vues et au total plus de 14 millions de vues cumulées sur la plateforme de vidéos.