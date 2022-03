Ces deux stars de séries reprennent du galon

ABC mise sur les valeurs sûres: Alyssa Milano et Kim Raver ont été choisies pour jouer les héroïnes de deux nouvelles

séries.

Alyssa Milano (à g.) et Kim Raver, les atouts charme d’ABC. (dr)

Depuis son rôle de sorcière dans «Charmed» (diffusé sur M6 jusqu’en 2006), on n’avait pas revu Alyssa Milano en héroïne de série. Ce sera chose faite cette année pour celle qui a vu sa carrière décoller grâce à «Madame est servie» et qui est apparue récemment dans la troisième saison de «My Name Is Earl».

La belle brune a été choisie par la chaîne américaine ABC pour tourner le pilote d’une fiction. Dans cette nouvelle série, encore sans titre, Alyssa Milano incarnera une brillante avocate mère de deux enfants, mais aussi le grand amour du héros, incarné par Eric Christian Olsen.

Selon The Hollywood Reporter, ABC a aussi choisi une star pour l’une de ses autres nouvelles séries de la saison prochaine, «Inside the Box»: Kim Raver. Celle qui a incarné Audrey Raines dans «24 Heures chrono» et Nico Reilly dans «Lipstick Jungle» jouera cette fois une journaliste.